В Москве на железной дороге погибли три человека

Ночью и утром 23 января в Москве произошло сразу два случая гибели людей на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, где начали доследственные проверки.

Как рассказали в ведомстве, первый случай произошел примерно в 00:35 на станции "Москва - Савеловская". По предварительным данным, двое пьяных мужчин были травмированы проходящим электропоездом сообщением "Апрелевка - Перово". Один из них скончался на месте от полученных травм, а второй госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Второй трагический случай произошел сегодня в 08:03 на платформе "Тимирязевская" Савеловского направления Московской железной дороги. Там аэроэкспресс, следующий от Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево", насмерть сбил двух мужчин. Их личности сейчас устанавливаются.

Напомним, 21 января аэроэкспресс на этом же направлении МЖД также сбил насмерть мужчину - по предварительным данным, он переходил железнодорожные пути вне перехода. В следственном управлении призвали быть максимально внимательными, находясь на железной дороге и соблюдать правила безопасности.