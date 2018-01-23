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23.01.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи опровергли отказ в госпитализации беременной крымчанки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Руководство крымской республиканской клинической больницы имени Семашко отрицает отказ в госпитализации 21-летней беременной женщине, которая на следующий день скончалась в перинатальном центре вместе с недоношенным ребенком.

- Эта пациентка сама ушла из приемного покоя, - рассказал "РГ" главный врач больницы Александр Остапенко. - Это произошло после того, как по телефону произошел какой-то конфликт и разговор с использованием ненормативной лексики между ней и ее родственниками. Она позвонила матери и сказала ей: "Если вы не хотите меня забирать, тогда я сама уйду". Мы не отказывали ей в госпитализации. Кроме того, насколько мне известно, ее молодой человек даже не знал о беременности - она скрывала этот факт. Жаль, что средства массовой информации, не разобравшись, обвинили нас в том, что мы беременную женщину выгнали на мороз. Очень хотелось бы, чтобы правоохранительные органы максимально объективно разобрались во всем.

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По словам заместителя главного врача по медчасти Валентины Фурсовой, санитарки даже подготовили для пациентки кушетку с постельным бельем. Но когда хотели позвать женщину на ночлег - ее уже не было.

- Сегодня в нашей больнице состоится заседание врачебной комиссии по контролю качества медицинских услуг, на которой детально разберем этот случай, - говорит Валентина Фурсова, заместитель главного врача больницы по медицинской части. - Никто из врачей не отказывался помочь женщине. Есть объяснительные записки от всех, кто работал в эту смену. Даже если к нам привозят пьяных бомжей, мы обычно оставляем их ночевать до утра. Как же тогда можно представить, что беременную девушку кто-то мог выставить на мороз? Это полный абсурд. Изначально у пациентки было направление на госпитализацию в инфекционную больницу. Там ее обследовали и заподозрили гестационный пиелонефрит, и с этим предварительным диагнозом привезли к нам на консультацию. Женщину осмотрели терапевт и уролог. Температура была 37,6. Расписали ей лечение, но она приняла самостоятельное решение покинуть больницу.

Следователи СКР уже изъяли в больнице всю необходимую им медицинскую документацию, и опрашивают персонал. А по словам министра здравоохранения РК Александра Голенко, проверку по факту резонансного случая начал и крымский Минздрав. Окончательные выводы будут сделаны по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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