Врачи опровергли отказ в госпитализации беременной крымчанки

Руководство крымской республиканской клинической больницы имени Семашко отрицает отказ в госпитализации 21-летней беременной женщине, которая на следующий день скончалась в перинатальном центре вместе с недоношенным ребенком.

- Эта пациентка сама ушла из приемного покоя, - рассказал "РГ" главный врач больницы Александр Остапенко. - Это произошло после того, как по телефону произошел какой-то конфликт и разговор с использованием ненормативной лексики между ней и ее родственниками. Она позвонила матери и сказала ей: "Если вы не хотите меня забирать, тогда я сама уйду". Мы не отказывали ей в госпитализации. Кроме того, насколько мне известно, ее молодой человек даже не знал о беременности - она скрывала этот факт. Жаль, что средства массовой информации, не разобравшись, обвинили нас в том, что мы беременную женщину выгнали на мороз. Очень хотелось бы, чтобы правоохранительные органы максимально объективно разобрались во всем.

По словам заместителя главного врача по медчасти Валентины Фурсовой, санитарки даже подготовили для пациентки кушетку с постельным бельем. Но когда хотели позвать женщину на ночлег - ее уже не было.

- Сегодня в нашей больнице состоится заседание врачебной комиссии по контролю качества медицинских услуг, на которой детально разберем этот случай, - говорит Валентина Фурсова, заместитель главного врача больницы по медицинской части. - Никто из врачей не отказывался помочь женщине. Есть объяснительные записки от всех, кто работал в эту смену. Даже если к нам привозят пьяных бомжей, мы обычно оставляем их ночевать до утра. Как же тогда можно представить, что беременную девушку кто-то мог выставить на мороз? Это полный абсурд. Изначально у пациентки было направление на госпитализацию в инфекционную больницу. Там ее обследовали и заподозрили гестационный пиелонефрит, и с этим предварительным диагнозом привезли к нам на консультацию. Женщину осмотрели терапевт и уролог. Температура была 37,6. Расписали ей лечение, но она приняла самостоятельное решение покинуть больницу.

Следователи СКР уже изъяли в больнице всю необходимую им медицинскую документацию, и опрашивают персонал. А по словам министра здравоохранения РК Александра Голенко, проверку по факту резонансного случая начал и крымский Минздрав. Окончательные выводы будут сделаны по результатам судебно-медицинской экспертизы.