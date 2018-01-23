В Екатеринбурге эвакуировали представительство "Яндекса"

В Екатеринбурге сегодня эвакуировали бизнес-центр, несколько этажей которого занимает представительство "Яндекса" в регионе.

"Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуированы бизнес-центры в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, в которых "Яндекс" снимает офисы", - сообщила "РГ" региональный представитель компании Александра Репьева.

Пресс-секретарь главка свердловской полиции Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам начавшейся проверки.

Напомним, последний раз массовая эвакуация объектов в Екатеринбурге была накануне новогодних праздников. 30 декабря около четырех вечера посетителей трех крупнейших торговых центров - МЕГА, "Гринвич" и "Карнавал" - по громкой связи попросили покинуть здания по техническим причинам.