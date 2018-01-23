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23.01.2018 07:00
Рубрика: Экономика

Ростуризм опубликовал "черный список" отелей

Текст: Нина Егоршева

Список отелей, завысивших цены к чемпионату мира по футболу, разместил на своем сайте Ростуризм.

В нем, как уже писала "Российская газета", 41 гостиница. Самое большое число нарушителей обнаружено в Ростовской области. Также в список попали Волгоградская, Самарская, Калининградская области, Краснодарский край и Москва.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Сравнительному анализу были подвергнуты три показателя. Первый - максимальная стоимость, регулируемая правительственным постановлением. Вторая - цена, указанная непосредственно на сайте гостиницы. Третья - стоимость с сайтов бронирования.

Например, по данным Ростуризма, в Волгограде в гостинице уровня 4 "звезды" стандартный одноместный номер должен стоить не дороже 8,5 тысячи рублей. На деле администрация отеля продает его за 32 тысячи рублей. Забронировать тот же номер через популярный онлайн-агрегатор можно за 17 тысяч рублей.

В Ростове-на-Дону обнаружен отель, который поднял цену на 268,85 процента выше норматива. В Краснодаре - на 151 процент. В Волгограде - на 73 процента.

Фото: Depositphotos.com
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Наибольший разброс цен отмечен в Калининграде в отеле из категории "без звезд". При максимальной стоимости размещения в 2,4 тысячи рублей на сайте бронирования номер продается за 129 тысяч рублей, то есть превышение норматива составило 5283,33 процента.

Кстати, максимальные цены для гостиниц во время чемпионата мира по футболу обозначены в постановлении два года назад.

В дешевой гостинице номер не может стоить более 2,5 тысячи рублей в сутки, а в дорогой - более 700 тысяч рублей.

Олег Сафонов сообщил "РГ", что полученная в ходе мониторинга информация уже передана для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

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