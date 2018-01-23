Шойгу сообщил об интересе стран Юго-Восточной Азии к комплексам С-400

Во вторник посещением социалистической республики Вьетнам завершилась длительная командировка министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу по Юго-восточной Азии. Ранее глава военного ведомства посетил Мьянму и впервые - Лаос.

Программа пребывания во всех трех государствах была очень схожей. Посещение министром монумента павшим героям с возложением к нему венка, встреча со своим коллегой, а также с политическим руководством страны. При этом военный оркестр Вьетнама исполнил российский гимн гораздо лучше, чем лаосские и мьянманские музыканты. И этому есть объяснение - с Вьетнамом нашу страну связывают теплые дружеские отношения еще с советских времен.

Именно об этом на встрече с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем упомянул Сергей Шойгу. По его словам, Вьетнам - это стратегический союзник, давний и надежный друг. "Вьетнам для нас - один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Настроены на практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной сфере", - отметил глава российского военного ведомства, добавив, что высоко оценивает российско-вьетнамские связи в военно-морской области и в сфере военного образования.

Российский министр предложил вьетнамскому коллеге поделиться с ним опытом применения нашей техники и вооружения в Сирии. Дело в том, что вьетнамские военные - одни из самых последовательных и надежных покупателей российского оружия.

"Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте - российские системы противовоздушной обороны", - сказал Шойгу, уточнив, что речь идет не только о таких применявшихся в Сирии комплексах как "Панцирь", но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400.

В настоящее время 2 комплекса С-400 уже развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе. "Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турцией, являющейся членом НАТО", - заявил Сергей Шойгу.

К слову, Турция стала второй страной блока НАТО, закупившей зенитные ракетные системы дальнего действия российского производства. Успешно развивается военно-техническое сотрудничество в этом направлении у России с Грецией. На вооружении греческой армии стоят российские ЗРС С-300.

По словам министра обороны России, интерес в приобретении С-400 после заключения контракта с Турцией уже выразили и некоторые другие страны, в частности ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии". "Нами ведется соответствующая переговорная работа", - отметил Сергей Шойгу.

Российский министр подчеркнул, что российское оружие и вооружения очень ценятся в мире. "Без обсуждения вопросов о приобретении российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира", - указал глава российского военного ведомства.

Днем ранее стало известно, что Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30. Об этом сообщил сопровождающий Сергея Шойгу в поездке по Юго-восточной Азии замминистра обороны Александр Фомин. По его словам, по закупке шести самолетов договоренность уже достигнута, кроме того, мьянманская сторона проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства.

Замглавы военного ведомства уточнил, что Су-30 должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы. Фомин рассказал также, что хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2" и другая военная техника.

Что же касается Лаоса, то военно-техническое сотрудничество с этим государством пока в стадии активного развития. Посещение военной делегацией из России столицы Лаоса явно даст толчок такому сотрудничеству.

Справка "РГ"



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