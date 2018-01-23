Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии

Совбез ООН по инициативе России проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии, сообщает ТАСС.

Заседание пройдет в 15:00 (23:00 мск) в отрытом формате. Представитель генсека ООН отметил, что в организации "чрезвычайно обеспокоены" сообщениями о новой химической атаке в Сирии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что страны Запада предпочитают не замечать, как террористы в Сирии и Ираке изготовляют и используют химическое оружие, одновременно выдвигая голословные обвинения в адрес Дамаска.