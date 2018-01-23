В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы только после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вернет российской делегации отнятые права.

Напомним, что делегацию РФ лишили основных прав в качестве наказания "за Крым", а потом ПАСЕ продлевала санкции.

Россия перестала платить свой взнос в Совет Европы, что в нынешнем году принесет большие убытки организации - более 32 миллионов евро придется вычесть из бюджета, подсчитали в МИД Дании.

Толстой, который принял участие в заседании специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы, получил от журналистов вопрос о том, при каких условиях и когда РФ вернется к платежам.

- Тогда, когда вернется к работе в ПАСЕ, - сказал Толстой. - Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим.

Шаг в этом направлении должна предпринять именно ПАСЕ, отменив дискриминационное положение регламента, которое позволяет лишать права голоса любую делегацию.

Однако в парламенте РФ надеются, что в конечном итоге все же удастся выйти из нынешнего кризиса в отношениях.

Ранее Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обсудили с новым спикером ПАСЕ Микеле Николетти нынешние условия взаимодействия РФ и ассамблеи. Сообщалось, что парламентарии РФ пригласили руководство Ассамблеи посетить Москву.



