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23.01.2018 20:31
Рубрика: В мире

Великую стену-2 сделают из металла

Китай решил отгородить автономный район от экстремистов
Текст: Константин Волков, Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
В Китае построят "Великую стену-2". Именно так журналисты назвали амбициозный проект, который должен быть реализован в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где большинство населения составляют исповедующие ислам уйгуры. Губернатор региона Шохрат Закир сообщил на открытии сессии местного парламента о решении построить с помощью новейших технологий новую "Великую стену" для того, чтобы "районы провинции оставались абсолютно безопасными". Длина стены составит около 5700 километров.
Стену длиной 5700 километров планируют возвести в Синьцзян- Уйгурском автономном районе. Фото: Reuters Стену длиной 5700 километров планируют возвести в Синьцзян- Уйгурском автономном районе. Фото: Reuters
Стену длиной 5700 километров планируют возвести в Синьцзян- Уйгурском автономном районе. Фото: Reuters

А опасаться есть чего. По информации аналитиков, в ДАИШ (запрещена в РФ) практически все боевики - выходцы из Китая - уроженцы СУАР. Как пояснил "РГ" глава школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, Пекин с 1950 годов тратит огромные средства на обустройство региона, однако ситуация в нем до сих пор нестабильная. Маслов также подчеркнул, что Пекин, возводя стену, преследует цель не допустить проникновения в регион свежих сил экстремистов. Еще в марте 2017 года председатель КНР Си Цзиньпинь призвал законодателей СУАР рассмотреть вопрос о строительстве "великой железной стены" для обеспечения стабильности в регионе. Это случилось после того, как воюющие в составе ДАИШ в Ираке уйгуры пригрозили "вернуться домой и пролить кровь рекой". В первой половине 2010-х годов в результате столкновений между уйгурами и ханьцами в СУАР погибли сотни людей. Как рассказал "РГ" старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов, "в СУАР в последнее время резко возросло количество сотрудников правоохранительных органов - лишь за год в автономном районе было открыто вакансий полицейских больше, чем за предыдущие 10 лет.

В Китае пресекли деятельность "пирамиды века"

Кроме того, на помощь властям в СУАР пришли новейшие разработки системы контроля, в результате чего, по оценкам западных наблюдателей, административный центр провинции - Урумчи, стал едва ли не самым оснащенным, с точки зрения безопасности, городом Китая. Здесь Пекин обкатывает систему, которая, возможно, заработает по всей стране, несмотря на протесты "защитников индивидуальных свобод". Для начала власти начали сбор ДНК и других биометрических данных у всего населения провинции. В городе было установлено большое количество контрольно-пропускных пунктов, оснащенных сканерами идентификации личностей. Сканеры распознавания лиц отслеживают все события, происходящие в том числе в гостиницах, торговых центрах и банках. Полиция начала активно использовать мобильные устройства для поиска зашифрованных онлайн-чатов, политических видеороликов или любого подозрительного контента на смартфонах граждан. Еще один интересный момент, который касается автолюбителей: на заправках водители сначала должны показать документ, идентифицирующий личность. В результате, усилия Китая по ликвидации сепаратистского движения в СУАР, как отмечает французское издание "Курьер", превратили провинцию и его город Урумчи в высокотехнологичную лабораторию социального контроля.

Урумчи стал едва ли не самым оснащенным, с точки зрения безопасности, городом Китая

"Речь идет не только о пресечении деятельности радикалов, но также о кропотливой работе среди населения, способствующей выявлению подпольных ячеек и устранению социальных причин, приводящих молодых людей на путь экстремизма, - объясняет Денисов. - Нигде в последних официальных документах ислам не называется в качестве угрозы. Речь идет именно о борьбе с религиозным экстремизмом, который, по мнению властей, и виновен в трагических инцидентах в автономном районе".

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