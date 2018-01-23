Появилось жуткое видео схода лавины на курорте в Японии

В Сети появилось видео схода лавины вследствие извержения вулкана на курорте Кусацу в Японии, в результате которого один человек погиб и еще минимум 15 горнолыжников получили различные травмы.

Кроме того, по предварительным данным, оползень накрыл группу из шести военнослужащих, участвовавших в тренировке. Их судьба неизвестна.

На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается гигантский столб пепла, и с вершины начинает сходить массивная снежная волна.

Сообщается, что сход лавины спровоцировало извержение в центре острова Хонсю активного вулкана Кусацу-Сиранэ, высота которого достигает 2160 метров.