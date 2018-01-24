Автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене прав

Водителей при замене прав на управление транспортным средством предложили тестировать на знание ПДД. О соответствующем предложении Союза автошкол, которое рассматривают в ГИБДД, сообщают "Известия".

Напомним, сейчас процедура получения и замены прав такая - водитель получает права на 10 лет, а затем - когда срок действия подходит к концу - получает новые, при этом предоставляет лишь медицинскую справку.

По мнению авторов инициативы, водители, которые сейчас меняют права, получали их в то время, когда автошколы не контролировались так, как это происходит в наши дни. Отметим, что и ПДД регулярно меняются. Поэтому предлагается проверять водителей на знание именно актуальных правил. Сдавать придется лишь теорию, необходимости в проверке практических знаний нет.

В настоящее время при сдаче экзамена по теории на получение прав будущему водителю надо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускаются 2 ошибки в различных тематических блоках. За каждую ошибку придется ответить на дополнительные пять вопросов.

Среди других предложений - ужесточение контроля за медсправками, так как они "обновляются" каждые десять лет, а за это время с водителем могло произойти что угодно. Например, может появиться какое-нибудь хроническое заболевание, как-то влияющее на управление транспортным средством. Есть предложение обязать автолюбителей возить такую справку с собой, чтобы инспекторы ГИБДД могли ее проверить.