Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 23.01.2018
ФАС назвала причины роста цен на бензин: главная - налоги 23.01.2018
Новую версию "самого дешевого автомобиля в мире" привезут в РФ весной 23.01.2018
Mitsubishi уточнила дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross 23.01.2018
24.01.2018 09:59
Рубрика: ПДД

Автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене прав

Водителей при замене прав на управление транспортным средством предложили тестировать на знание ПДД. О соответствующем предложении Союза автошкол, которое рассматривают в ГИБДД, сообщают "Известия".

Напомним, сейчас процедура получения и замены прав такая - водитель получает права на 10 лет, а затем - когда срок действия подходит к концу - получает новые, при этом предоставляет лишь медицинскую справку.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В России водителей разделят на любителей и профессионалов

По мнению авторов инициативы, водители, которые сейчас меняют права, получали их в то время, когда автошколы не контролировались так, как это происходит в наши дни. Отметим, что и ПДД регулярно меняются. Поэтому предлагается проверять водителей на знание именно актуальных правил. Сдавать придется лишь теорию, необходимости в проверке практических знаний нет.

В настоящее время при сдаче экзамена по теории на получение прав будущему водителю надо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускаются 2 ошибки в различных тематических блоках. За каждую ошибку придется ответить на дополнительные пять вопросов.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Нарушители ПДД заплатят в дорожные фонды регионов

Среди других предложений - ужесточение контроля за медсправками, так как они "обновляются" каждые десять лет, а за это время с водителем могло произойти что угодно. Например, может появиться какое-нибудь хроническое заболевание, как-то влияющее на управление транспортным средством. Есть предложение обязать автолюбителей возить такую справку с собой, чтобы инспекторы ГИБДД могли ее проверить.

Mitsubishi уточнила дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross
Новую версию "самого дешевого автомобиля в мире" привезут в РФ весной
#ПДД