Цена на нефть Brent снизилась до $69,82 за баррель

Цены на нефть корректируются после предыдущей сессии, по итогам которой они подскочили до декабрьских значений.

Стоимость нефти марки Brent поставками на март на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК снижалась на $0,14 (0,2%) - до $69,82 за баррель. Накануне этот сорт показывал рост в 1,35%.

Нефть WTI с тем же сроком поставки на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,04 (0,06%) - до $64,43 за баррель. Днем ранее рост этого сорта составил 1,42%.

Стоимость нефти росла во вторник на ожиданиях сотрудничества ОПЕК+ по истечении срока действия соглашения об ограничении объемов добычи нефти. "Рынок видит успешность усилий и реагирует - цены уже почти достигли $70 за баррель", - отметил ранее министр энергетики Александр Новак.