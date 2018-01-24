Гособвинитель попросил для Белых десять лет колонии

Обвинение запросило для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых 10 лет колонии и 100 млн рублей штрафа, сообщает Генеральная прокуратура.

"В ходе прений сторон по делу Никиты Белых гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере", - отметил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Дятлова попросила для Белых назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначить ему штраф в размере 100 млн рублей.

Напомним, по данным следствия, бывший глава Кировской области получал взятки от заинтересованных лиц как лично, так и через посредников. Следствие считает, что общая сумма взяток - 600 тысяч евро. Задержали Белых с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении 400 тысяч евро.