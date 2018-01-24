Прогресс развивается стремительными темпами. И хотя нельзя сказать, что в этом году нас ждет больше технологических новинок, чем в прошлом, все же при этом стоит учитывать, что и в 2017-м их было немало.

"Первой ласточкой", представляющей гаджеты и предметы будущего, стала выставка новых технологий CES, которая прошла в начале января в американском Лас-Вегасе. Название расшифровывается как Consumer Electronics Show, или шоу потребительской электроники. На ней - и одновременно с ней, но в других частях света - показывали устройства, которые будут менять нашу жизнь в 2018 году и упрощать ее.

Палец есть, а кнопки нет

Буквально на днях компания Vivo представила инновационный смартфон X20 Plus UD. В нем дактилоскопический датчик встроен непосредственно в поверхность экрана. Достаточно прикоснуться к стеклянной поверхности пальцем в определенном месте - и смартфон разблокируется.

Сложно поверить, что Vivo - это китайская компания. Все ждут инноваций от Samsung и Apple, поэтому необычный и продвинутый смартфон из Китая вызывает удивление. Впрочем, сама технология встраивания сканера пальца в дисплей разрабатывается уже достаточно давно. Ходили слухи, что первой среди производителей такой смартфон выпустит именно Samsung, однако ребята из Vivo успели раньше. На очереди, говорят, их конкуренты - китайская Meizu.

Не исключено, что за этими двумя подтянутся и остальные, включая самые крупные компании. Исключением станет, скорее всего, Apple - она сделала ставку на систему узнавания владельца по лицу и, скорее всего, вообще откажется от использования отпечатка пальца как средства идентификации.

Незаметный помощник

Еще в конце 2017 года пришла мода на голосовых помощников - небольшие звуковые колонки, которые стоят на журнальном столике в гостиной или где-нибудь на кухонном подоконнике. Эти колонки на самом деле не просто колонки, а миниатюрные компьютеры, подключенные к Интернету. Они оснащены микрофоном и динамиками и умеют слушать и говорить, а также делать другие вещи.

Например, голосовой помощник может найти в Интернете рецепт блюда и продиктовать его владельцу. Может сделать заказ в интернет-магазине (многие вспоминают курьезный случай, как колонка производства компании Amazon "слушала" телевизор, находящийся рядом, и попыталась сама что-то купить в Сети). Может вызвать такси или рассказать о погоде.

Робот сможет определять эмоциональное состояние человека, улыбаться и грустить вместе с ним

Тем, кто обзавелся системой типа "умный дом", станут доступны дополнительные возможности таких устройств - управление музыкой ("включи мне первый альбом Майкла Джексона") и освещением ("выключи свет в ванной"). Многие из голосовых помощников оснащены качественными звуковыми динамиками и смогут заменить хороший музыкальный центр.

Роботы для всех

Человекоподобные роботы скоро начнут "наступление" - в переносном смысле, конечно, - на самых разных фронтах. Идея создания робота-компаньона для детей и пожилых людей давно витает в воздухе и пытается найти воплощение.

Недавно японская компания Honda представила робота, который станет своего рода психотерапевтом - сможет определять эмоциональное состояние человека, улыбаться и грустить вместе с ним, показывая на экране-лице соответствующие рожицы. Робота обещают сделать из мягкого материала, чтобы его было приятно обнимать.

Другие производители продолжают эксперименты с целью создания электронных компаньонов, которые смогут помогать людям в повседневных делах. Например, робот Luka уже умеет читать детям книжки - правда, пока что только на английском и китайском языках. Правда, производителям придется подумать над удешевлением своих творений - чтобы такие устройства стали массовыми, они должны стоить недорого.

Кухня с умом

Продолжают развиваться и умные дома, в особенности - кухни. Уже сейчас холодильник, духовка, посудомойка и голосовой помощник могут объединиться в единую сеть и помочь с приготовлением блюд.

Например, холодильник оснащен камерами внутри - он выясняет, какие продукты есть в нем, и предлагает рецепты на их основе. Пользователю достаточно выбрать один из них - голосовой помощник начнет зачитывать, что именно нужно сделать. Духовой шкаф сам выставит необходимый режим работы - слабый нагрев, затем сильный и так далее.

В свою очередь умная посудомойка, основываясь на составе продуктов, выберет наиболее экономичный режим. Например, если готовилось овощное блюдо, то посуду можно мыть не так долго, как после жирной пищи (так делает умная кухня от LG). Совсем скоро кухни станут еще умнее.