Косачев: Новые санкции США против КНДР мешают диалогу Сеула и Пхеньяна

Новые санкции США против КНДР несвоевременны и опасны на фоне хрупкого диалога между Сеулом и Пхеньяном. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Санкции имеют право на существование только в том случае, если они согласованы в Совете Безопасности ООН. И если они реально могут продвинуть ситуацию в направлении решения имеющихся проблем", - цитирует сенатора агентство.

Ни первого, ни второго в решении США нет и в помине, считает он. "Тем более опасно, что это решение принято на фоне очень пока хрупкого, но тем не менее развивающегося диалога между двумя Кореями. Потому - не законно, не логично и не своевременно", - подчеркнул Косачев.

Напомним, под новые ограничительные меры в отношении КНДР попали 16 физических лиц, 9 юридических и 6 морских судов.

Как сообщается на сайте ведомства, расширение санкций стало "ответом на продолжающуюся разработку в Северной Корее оружия массового поражения и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН". Они направлены против тех, кто тем или иным образом поддерживает, в том числе финансово, северокорейские программы вооружений, отмечают в минфине США.