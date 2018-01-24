Полеты между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля

Можно говорить, что полеты между Каиром (Египет) и Москвой возобновятся во второй половине февраля. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал глава Минтранса Максим Соколов.

"Только в Каир и только регулярные полеты"- сделал акцент Соколов.

Российские эксперты, юристы уже работают в аэропорту столицы Египта, ведут подготовительную работу для возобновления полетов.

Если говорить о других городах Египта (Хургаде и Шарм-эль-Шейхе), то диалог по возобновлению полетов продолжится весной этого года, с учетом опыта полетов по линии между Каиром и Москвой.





