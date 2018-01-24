Премьер Японии заявил о желании поехать на Олимпиаду в Пхенчхане

Премьер-министр Японии сообщил о желании поехать на зимнюю Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

"Если позволят обстоятельства, то я буду присутствовать на церемонии открытия. Хотел бы приветствовать наших спортсменов", - подчеркнул Синдзо Абэ. Он также планирует встретиться с президентом Южной Кореи и обсудить возникшие проблемы.

Напомним, в декабре прошлого года Сеул потребовал от Токио новых извинений за так называемых "женщин для утешения", несмотря на заключенное в 2015 году соглашение по данному вопросу. Об этом пишет РИА Новости.