Дорожное строительство в столице бьет рекорды - например, за прошлый год было построено 124 километра новых дорог. А всего за последние семь лет - 667 километров, или, как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, заново построен каждый шестой метр существующих в городе дорог. Но еще интереснее то, что Москва изменила своей традиционной кольцевой нарезке магистралей и строит теперь сразу две хорды - Северо-Западную и Северо-Восточную и одну рокаду - Южную. Это даст столице 243 км скоростных магистралей вместо 74-километрового Четвертого транспортного кольца, которому они и пришли на смену.

С севера на восток

О том, что российской столице пора бы перейти к новому проектированию улично-дорожной сети, транспортные эксперты говорили давно. Но подтолкнула к этому, с одной стороны, смена властей в городе, а с другой - уж очень сильно загнула предыдущая администрация столицы цену строительства Четвертого транспортного кольца.

Когда был выставлен на торги его 3,9-километровый участок, выяснилось, что обойдется он в 66,6 миллиарда рублей, или каждый километр будет стоить вдвое дороже, чем, к примеру, обошелся километр при строительстве европейской стройки века - тоннеля под Ла-Маншем. И хотя строить ЧТК уже начали, новый мэр Сергей Собянин оказался не готов выкладывать такие деньги. В итоге после обсуждения с проектировщиками и строителями и родилась идея: вместо одного кольца построить три дороги - две хорды и одну рокаду. Это оказалось не только дешевле, но и выгоднее для жителей, которые в итоге получат прямые связки между многими районами города. Значит, не нужно будет ехать в центр города только для того, чтобы развернуться и отправиться обратно - другого пути зачастую просто не было. Избавление же от этих перепробегов - не только экономия на бензине, но и снятие лишней нагрузки и без того с перегруженных московских дорог.

Так, первый радиус ЧТК превратился в начало Северо-Восточной хорды протяженностью 35 км, которая пройдет от платной дороги на Санкт-Петербург до эстакады на пересечении магистрали Вешняки - Люберцы и МКАД. В общей сложности она соединит семь вылетных магистралей: Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Появление этой трассы, отметил, инспектируя в конце прошлого года ход ее строительства, мэр города Сергей Собянин, улучшит транспортную обеспеченность 5 миллионов москвичей, так как районы, по которым она проходит, густонаселенные. Например, с шоссе Энтузиастов на Щелковское шоссе можно будет выехать всего за 7 минут вместо часа, который сейчас автомобилисты тратят, простаивая возле 18 светофоров. Снизится нагрузка также на центр города, частично на МКАД и восточную часть Третьего транспортного кольца. Как посчитали в НИиПи Генплана, в общей сложности протяженность перегруженных участков московских магистралей снизится на 71 км.

Вместо Четвертого транспортного кольца Москва строит две хорды и одну рокаду, или 243 км новых дорог

Первый участок хорды - от Бусиновской развязки до улицы Фестивальной - был введен еще три года тому назад. Построена хорда и от Измайловского шоссе до Щелковского, от шоссе Энтузиастов до Измайловского. Сейчас ведется строительство от шоссе Энтузиастов к МКАД. Соединить эту 12,2-километровую часть планируется в августе 2018-го, включая 6 эстакад (3,6 км). Для удобства пешеходов и жителей близлежащих домов сооружается три перехода и шумозащитные экраны. Полностью сооружение хорды завершится в 2019-м, за исключением участка между Дмитровкой и Ярославкой. Как рассказал "РГ" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, этот участок рассматривается как платный, концессионный и сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

С севера на запад

Буквально перед Новым годом было запущено автомобильное движение по южному участку от ул. Мосфильмовская до ул. Генерала Дорохова второй хорды - Северо-Западной. Давая ему старт, Сергей Собянин отметил, что этот участок стал полноценным дублером Можайского шоссе и Мичуринского проспекта. "Сегодня мы открываем уникальный объект - продление улицы Мосфильмовская до Аминьевского шоссе и дальше до МКАД. По сути, Москва получила еще одну вылетную магистраль".

Напомню, эта хорда более чем вдвое протяженнее Северо-Восточной - ее длина 78,6 километра. Соединяет она восемь вылетных магистралей: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское шоссе, а также Ленинградский проспект и Дмитровское шоссе. А проходит по территориям четырех округов города - Западному, Северо-Западному, Северному и Северо-Восточному. Идет она от Сколковского до Ярославского шоссе по улицам Витебской, Кубинке, Боженко, Ярцевской, Крылатской, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Алабяна, Балтийской, Большой Академической и 3-му Нижнелихоборскому проезду. Далее она проходит вдоль Малого кольца Московской железной дороги до проезда Серебрякова с выходом на Ярославское шоссе у Северянинского путепровода. И эта бессветофорная трасса помимо улучшения межрайонных и окружных связок также повлияет на разгрузку всех существующих - Третьего транспортного, Садового кольца и МКАД, а также Ленинградского, Волоколамского и других магистралей.

Точкой отсчета ее стал Алабяно-Балтийский тоннель. Сложнейшее сооружение, построенное ниже зеленой ветки метро. Он связал Большую Академическую улицу и улицу Народного Ополчения. И далее уходит в обе стороны, где строительством новых участков дорог, а где в виде реконструкции существующих улиц. На протяжении этой хорды будет построено 6 эстакад и 6 тоннелей, а также два моста - дублер Крылатского и мост через канал около Карамышевского проезда плюс 35 надземных и подземных пешеходных переходов. По словам Марата Хуснуллина, закончить строительство Северо-Западной хорды планируется в текущем году за исключением участка в Мневниках, где предстоит возвести мост через шлюзы.

На подходе - Южная рокада

Южная рокада - еще одна новая магистраль, как и следует из названия, расположенная на юге столицы. Длина ее - 40 км. Пройдет трасса от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. Первый этап дороги уже готов. Реконструирован участок от Рублевского шоссе до Балаклавского проспекта. Построено 19,7 км дорог, две эстакады - на пересечении Мичуринского проспекта с ул. Лобачевского и на пересечении Рублевского шоссе с ул. Маршала Тимошенко и Осенним бульваром. Для пешеходов - семь подземных и один надземный переход.

115 километров новых дорог планирует Москва построить в 2018 году

Сейчас ведется строительство второго этапа - от Балаклавского до Пролетарского проспектов. Участок пройдет по территории промзоны, пересечет Павелецкое направление Московской железной дороги и реку Чертановка и выйдет на Пролетарский проспект в створе Кантемировской улицы. В итоге рокада соединит между собой МКАД, проспекты Кутузовский, Мичуринский, Вернадского, Ленинский, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Новая трасса станет дублером МКАД и ТТК и так же, как и две хорды, существенно уменьшит перепробег транспорта. А главное, снизит загруженность вылетных и кольцевых магистралей, улучшит связь между западной, южной и юго-восточной частями города.