Московских водителей предупредили о сильном тумане в среду

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве. "Ночью и в первой половине дня 24 января видимость на дорогах будет всего 200-500 метров", - сообщили в ведомстве.

Чтобы избежать столкновений с другими участниками дорожного движения, автомобилистам советуют не делать резких маневров, не совершать рискованные обгоны и как можно реже перестраиваться. В неблагоприятных погодных условиях за рулем нужно быть предельно внимательным. А пешеходам спасатели рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде.

Отметим, что ночь с понедельника на вторник стала самый холодной в Москве с начала зимы. На метеостанции в районе ВДНХ была зафиксирована температура воздуха -12,4 градуса. В Подмосковье было еще холоднее. В отдельных районах столбики термометра показывали -20 градусов.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что холоднее всего будет 25 января. В темное время суток воздух в Москве остынет до -17 градусов. Днем теплее: -5…-10 градусов. Затем мороз начнет отпускать. К выходным днем будет -2…-7, а ночью -5…-10 градусов.