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24.01.2018 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подмосковью вернут украденные из бюджета миллиарды

Текст: Ирина Рыбникова

Более 11 миллиардов рублей, похищенных из бюджета Московской области, будут возвращены после продажи имущества Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

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Не так давно Басманный суд признал Булах виновной в многомиллиардных хищениях из бюджета Подмосковья, приговорил ее к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и присудил изъять арестованное имущество в счет погашения гражданских исков.

Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев отметил, что потерпевшими и гражданскими истцами в этом уголовном деле стали муниципальные организации Химок, Пушкинского и Чеховского районов, а также областные акционерные общества - "Ипотечная корпорация Московской области" и "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК).

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Похищенные средства были выведены за границы России, в частности, в офшорные зоны Республики Кипр. Впоследствии на них были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество.

На данный момент имущество Булах во Франции и Швейцарии арестовано, по решению суда оно будет изъято в счет погашения гражданских исков. Приговор суда должен быть легализован и приведен в исполнение на территории Франции и Швейцарии.

Отметим, что приговор Жанне Булах был вынесен заочно, поскольку в данный момент она находится на территории США и не может быть экстрадирована в связи с отсутствием договора о выдаче между США и Россией.

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