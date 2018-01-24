Появилось видео наезда внедорожника на остановку в Москве

Момент ДТП на Проспекте Мира pic.twitter.com/T3lOX08yRq — ЦОДД (@gucodd) 24 января 2018 г.

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал в своем Twitter видео с моментом серьезного ДТП на Проспекте Мира.

На кадрах, сделанных камерой наблюдения, видно, как внедорожник Ford Explorer на большой скорости маневрирует в плотном потоке. В какой-то момент автомобиль заносит, и затем он вылетает на обочину, где находится остановка общественного транспорта. В результате удара два ожидавших автобуса человека оказались травмированы. Кроме того, пострадал один из пассажиров иномарки, второй - погиб на месте. Как отмечает источник агентства "Москва", его труп был найден в багажном отделении автомобиля. По всей видимости, он оказался там уже в результате удара.

По предварительной информации, водитель внедорожника был пьян. Он отказался от медосвидетельствования и практически не пострадал в ДТП.

По информации РИА Новости, все трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. "На место ДТП в течение 7 минут прибыли несколько бригад скорой помощи. В происшествии пострадали четыре человека, один из них с летальным исходом. Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - цитирует агентство сообщение департамента здравоохранения столицы.