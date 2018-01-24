Тульские оружейники создали робота-реаниматора

Тульское НПО "СПЛАВ", известное своими системами залпового огня, создало медицинского робота для реанимации. Об этом, по сведениям РИА Новости, губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил на совещании по диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК.

По словам тульского губернатора, оборонное предприятие "СПЛАВ" и МГУ им. Ломоносова на базе ранее созданного медицинского робота "Ангел" разработали новейшую реанимационную систему. В настоящее время оборудование проходит опытно-конструкторские испытания.

- Широкое применение комплекса в реанимационных отделениях медицинских учреждений позволит повысить производительность труда медицинского персонала за счет обеспечения автоматизированного выполнения части функций. Комплекс фиксирует все отклонения в состоянии больного, анализирует полученную информацию и непрерывно адаптирует введение препаратов, - уточнили "РГ" в пресс-службе НПО "СПЛАВ".

Проект "Ангел" - это автоматизированный лечебно-диагностический комплекс поддержания жизнедеятельности человека. Уникальная разработка, объединяющая возможности диагностики и лечения неотложных состояний. Так, комплекс анализирует состояние пациента 24 часа в сутки, способен ставить диагноз, пошагово оказывать помощь, своевременно менять тактику лечения, поскольку анализирует все отклонения в состоянии человека и способен управлять шприцевыми насосами.