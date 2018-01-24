Арестован начальник ГИБДД по Кировской области

Начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников взят под стражу, сообщили "РГ" в СУ СК РФ по региону. Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему такой меры пресечения.

Правоохранитель подозревается в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями УК РФ: частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), частью 2 статьи 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и частью 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, хозяин фирмы, расположенной в Татарстане и торгующей оптом автомобилями, создал группу из собственников и руководителей предприятий - изготовителей грузовых авто на базе шасси "КамАЗ". За три последних года они купили по заниженной стоимости 279 машин, эксплуатация которых в РФ запрещена из-за низкого второго экологического класса. После чего внесли в их паспорта сведения о том, что двигатели относятся к четвертому экологическому классу и зарегистрировали их на территории Кировской области, а затем продали покупателям в различным регионах РФ. При этом они не уплатили утилизационный сбор, а из-за того, что эксплуатация таких машин в России запрещена, общий ущерб из-за неуплаты утилизационного сбора может составить более 837 миллионов рублей.

Плотников был задержан в понедельник сотрудниками полиции и УФСБ в своем рабочем кабинете. В связи с расследованием данного уголовного дела руководство УМВД России по Кировской области проводит служебную проверку.