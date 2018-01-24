Второй обвиняемый в резне в пермской школе отправлен в СИЗО

Сегодня второй подросток, обвиняемый в нападении на детей в пермской школе №127, выписан из больницы. Об этом сообщили в краевом минздраве.

После выписки его отвезли в следственный изолятор. Там уже находится его соучастник, ранее доставленный также из больницы.

Кроме того, сегодня же из детской больницы выписаны еще два ребенка, пострадавшие в резне. На лечении остаются два школьника. И еще один мальчик находится в московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Учительница Наталия Шагулина продолжает лечиться в пермской больнице.

Напомним, что 15 января два подростка с ножами ворвались на урок в школе №127. При этом они ранили учительницу и учеников четвертого "Б" класса.