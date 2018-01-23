Второй обвиняемый в резне в пермской школе вскоре отправится в СИЗО

Десятиклассник, участвовавший в нападении на детей в школе №127, будет в скором времени выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Его соучастник, бывший ученик школы, уже покинул стены лечебного заведения. Сейчас он размещен в следственном изоляторе.

Пострадавшие дети идут на поправку. Вчера из больницы были выписаны трое школьников. Двое переведены на дневной стационар, еще два остаются в больнице. Один мальчик с резаной раной глаза находится в Москве, в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Напомним, что 15 января двое подростков с ножами напали на учительницу и учеников четвертого класса школы №127. Сейчас преступникам предъявлено обвинение в покушении на убийство.