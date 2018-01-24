Недовольный интернетом омич пришел к провайдеру с топором

В Омске сотрудники Росгвардии задержали горожанина, угрожающего сотрудникам телекоммуникационной компании за сбой в работе интернета.

Тревожное сообщение поступило в дежурную часть Росгвардии вчера около 11 часов. Прибывший по указанному адресу экипаж заметил у офиса провайдера на улице Октябрьской мужчину и женщину, которые при виде служебного автомобиля начали что-то прятать в женскую сумку. Как оказалось, супруги направлялись на разборки с компанией, прихватив топор.

Подоспевший работник компании рассказал, что мужчина является их абонентом. Накануне у него произошел сбой в работе интернета, и технические сотрудники выехали к нему домой для устранения неполадок. Однако клиент начал выражать недовольство услугами телекоммуникационной компании. Разгорелся конфликт.

Работники покинули квартиру, после чего раздраженный абонент позвонил телефону и, высказывая угрозы, сообщил о своем намерении приехать в офис. Омич взял с собой жену и топор и отправился в ближайшее представительство компании.

- Задержанные супруги были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщил "РГ" представитель управления Росгвардии в Омской области Павел Илюшин.