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24.01.2018 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смольный назвал причину обрушения опоры Тучкова моста

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге выяснили причину обрушения опоры контактной сети Тучкова моста. Инцидент произошел во время разводки, из-за этого несколько дней по мосту было закрыто движение электротранспорта.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, исследование причин инцидента показало, что опора контактной сети вначале надломилась по сварному шву.

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Произошло это из-за ошибки монтажников подрядной организации, которые монтировали растяжки для дорожных знаков. В какой-то момент нагрузка на контактную сеть стала чрезмерной и опора не выдержала.

В комитете также заявили, что версия о том, что сама опора была сделана из некачественного материала, не нашла своего подтверждения – химический анализ показал, что конструкция сделана из того же состава, что был указан в проектной документации.

Обрушение опоры не повлияло на движение по мосту автомобилей и автобусов, а вот трамваи и троллейбусы здесь несколько дней не ходили. Чтобы такая ситуация больше не повторилась, все опоры контактной сети на Тучковом мосту усилили ребрами жесткости.

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