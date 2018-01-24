Смольный назвал причину обрушения опоры Тучкова моста

В Петербурге выяснили причину обрушения опоры контактной сети Тучкова моста. Инцидент произошел во время разводки, из-за этого несколько дней по мосту было закрыто движение электротранспорта.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, исследование причин инцидента показало, что опора контактной сети вначале надломилась по сварному шву.

Произошло это из-за ошибки монтажников подрядной организации, которые монтировали растяжки для дорожных знаков. В какой-то момент нагрузка на контактную сеть стала чрезмерной и опора не выдержала.

В комитете также заявили, что версия о том, что сама опора была сделана из некачественного материала, не нашла своего подтверждения – химический анализ показал, что конструкция сделана из того же состава, что был указан в проектной документации.

Обрушение опоры не повлияло на движение по мосту автомобилей и автобусов, а вот трамваи и троллейбусы здесь несколько дней не ходили. Чтобы такая ситуация больше не повторилась, все опоры контактной сети на Тучковом мосту усилили ребрами жесткости.