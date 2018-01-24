Россия и Турция обсудили вопросы сирийского национального диалога

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Как проинформировали в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Министры договорились предпринять дополнительные совместные шаги, чтобы запланированное на 29-30 января мероприятие было успешно проведено.

Как отметил ранее Лавров, Россия, Иран и Турция пригласили на конгресс всех региональных и внешних игроков. По его словам, главной задачей представительного мероприятия является "эффективная работа Женевского процесса по Сирии под эгидой ООН с тем, чтобы диалог между всеми сирийцами принес результат, который так ждут все группы сирийского населения".

Главы двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также в телефонном разговоре недавно обсуждали подготовку к конгрессу. Они выразили надежду, что он "послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса".