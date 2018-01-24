Суд второй инстанции оставил в силе приговор экс-президенту Бразилии

Суд второй инстанции, TRF-4, расположенный в городе Порту-Алегри (штат Рио-Гранди-ду-Сул) поддержал обвинительный приговор в отношении экс-президента Бразилии Лулы да Силвы.

Напомним, что в данном случае в кассационном порядке рассматривалось прошлогоднее обвинительное заключение судьи Сержиу Моро по делу о "триплексе", трехэтажной квартире в жилищном комплексе в городе Гуаружа, по которому Лула был признан виновным по статьям о пассивной коррупции и отмыванию денег. Более того, двое из трех судей составляющих коллегию TRF-4 по этому делу, Жоао Жебран и Леандру Паулсен, выступили за увеличение срока тюремного заключения до 12 лет и 1 месяца, вместо 9 лет и 6 месяцев, установленных судьей Моро (решение третьего судьи о сроках тюремного заключение на момент подготовки материала еще не было обнародовано).

Процесс над экс-президентом привлек повышенное внимание бразильского общества в целом и местных и международных СМИ. Это связано не только с тем, что в центре судебного процесса находится бывший глава государства, но и с тем, что решение суда второй инстанции прямо влияет на возможность Лулы да Силвы принять участие в намеченных на октябрь этого года президентских выборах. Интерес к судьбе экс-президента подогревается еще и тем фактом, что он продолжает оставаться безусловным лидером всех социологических опросов об электоральных предпочтениях граждан, демонстрируя продолжительный рост этого показателя, достигающего по разным оценкам 35-40%. Ближайший конкурент Лулы, представитель "правого" политического крыла депутат Жаир Болсонаро демонстрирует вдвое меньшие цифры - 17%.

Бразильское законодательство не позволяет на данный момент дать однозначный ответ на вопрос о том, сможет ли Лула выставить свою кандидатуру и принять участие в выборах. Существует по крайней мере несколько сценариев развития ситуации. Во-первых, остается открытым вопрос - посадят экс-президента в тюрьму, либо ему позволят находиться на свободе, пока в судах высшей инстанции, например в Федеральном верховном суде, будут рассматриваться соответствующие апелляции по вынесенному TRF-4 решению. Этот момент остается на усмотрение судей. Причем, даже если будет принято решение о заключении Лулы да Силвы под стражу в одно из исправительных учреждений, это, при определенных обстоятельствах, не помешает ему продолжить избирательную кампанию и принять участие в выборах и даже победить. Однако, в случае его гипотетической победы, существует вероятность того, что он все-таки окончательно будет признан виновным до 19 декабря, когда итоги выборов будут официально признаны. В таком случае Лула потеряет право на вступление в должность президента, голоса отданные в его пользу будут признаны недействительными, а в стране назначат дату новых

Интересный нюанс сложившейся ситуации кроется также в законе о выборах и установленных сроках подачи документов для регистрации кандидатов. Согласно действующим нормам, осужденный коллегиальным судом второй инстанции гражданин не имеет права участвовать в избирательных процессах и занимать государственные должности. Регистрация кандидатов завершается 15 августа, и Верховный электоральный суд, базируясь на решении TRF-4, обязан будет отказать Луле. Однако, в самом законе прописано исключение, по которому кандидатуру все-таки можно официализировать, если будет вынесено соответствующее постановление суда высшей инстанции. Но сроки вынесения такого решения остаются неясными, и может сложиться ситуация, при которой экс-президент примет участие в выборах в статусе sub judice.

При этом до 17 сентября этого года Партия трудящихся имеет право заменить кандидатуру Лулы на другого человек. Но такой сценарий до настоящего момента полностью отвергается партийными функционерами, утверждающими, что никакого запасного плана у партии нет и экс-президент остается единственным кандидатом.

Суд над Лулой спровоцировал массовые манифестации в его поддержку в 22 штатах страны. В городе Порту-Алегри были предприняты беспрецедентные меры безопасности, схожие во многом с охраной объектов в период проведения международных саммитов с присутствием первых лиц государств. Район расположения суда был полностью оцеплен, причем не только с земли, но и с воды и воздуха. На крышах высотных зданий были размещены снайперы специальных подразделений бразильских правоохранительных органов. Префект города накануне заседания и вовсе обратился к федеральным властям с просьбой ввести в Порту-Алегри силы национальной гвардии и регулярные войска для обеспечения безопасности.