Военная техника США вышла из-под контроля в Японии

Губернатор японской префектуры Окинава Такэси Онага прокомментировал участившиеся инциденты с военной техникой США. "Американские вооруженные силы вышли из-под контроля. Они просто crazy", - заявил Такэси Онага.

Тем временем министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от американской стороны провести осмотр всей принадлежащей ей военной техники, находящейся в Японии, а также указал на "слишком частые" инциденты с ее участием.

ТАСС напоминает, что 23 января вертолет ВВС США AH-1 совершил экстренную посадку на одном из островов префектуры Окинава.