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25.01.2018 20:07
Рубрика: Спорт

Для россиян, недопущенных на ОИ-2018, проведут альтернативные турниры

Текст: Илья Соболев

Для российских спортсменов, которых не допустили на Олимпийские игры-2018, будут организованы альтернативные турниры. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Для спортсменов, которые не вошли в список, в России проведем ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на участие в других соревнованиях у них нет. Это будет не Олимпиада. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши атлеты не должны оставаться без практики. Особенно в тех видах спорта, где у нас много недопущенных", - заявил Колобков журналистам.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
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Напомним, решение по поводу российских спортсменов принимает специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что в окончательную заявку OAR (олимпийских атлетов из России) вошли лишь 169 спортсменов. В их число не вошли ведущие отечественные атлеты в разных видах спорта. В частности, это олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин, дважды чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, рекордсмены мира в конькобежном спорте Денис Юсков и Павел Кулижников, шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан и многие другие.

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