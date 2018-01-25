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25.01.2018 08:35
Рубрика: В мире

Герхард Шредер женится на корейской переводчице

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Известный немецкий политик, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в пятый раз женится. Свадьба запланирована на осень этого года. Его избранницей стала южнокорейская переводчица, с которой он познакомился несколько лет назад. О своих планах Шредер заявил сегодня в Сеуле, где находится с визитом.

Напомним, что избранницей экс-канцлера ФРГ является 49-летняя кореянка Ким Со Ён. Она является профессиональной переводчицей с немецкого, ранее училась в Германии. Сейчас работает в Германии на управленческой должности. Познакомились "молодые" более двух лет назад во время одной из конференций, когда Ким переводила Шредеру. Затем судьба их сводила еще несколько раз во время других официальных мероприятий, что в итоге и привело к романтическим отношениям.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Наши родственники уже познакомились и согласовали все планы… Мы собираемся сыграть свадьбу примерно осенью этого года. Точное место и время определим позже", - заявил сегодня Герхард Шредер в ходе прошедшей в сеульском пресс-центре встречи с журналистами и общественностью.

Немецкий политик признал, что пока не так хорошо знает корейскую историю и культуру, но намерен восполнить пробелы при помощи своей будущей жены. Жить "молодые" намерены как в Германии, так и в Южной Корее.

Шредер отметил, что в настоящий момент у него продолжается бракоразводный процесс с предыдущей (четвертой по счету) женой. Он при этом подчеркнул, что развод никак не связан с будущей супругой, кореянкой Ким Со Ён, а стал результатом длительных лет раздельного проживания с женой.

Отметим, что про роман Шредера с Ким Со Ён сообщила несколько месяцев назад сообщила как раз нынешняя жена политика Дорис Шредер-Кепф, с которой идет бракоразводный процесс. В Facebook 54-летняя супруга написала, что причин для крушения их брака было много, но "последней каплей стало появление госпожи Ким".

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