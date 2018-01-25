Колобков: Критерии МОК несправедливы, мы будем их оспаривать

Российская сторона собирается оспорить критерии, которыми руководствовался Международный олимпийский комитет (МОК), принимая решение по приглашению спортсменов из РФ для участия в Играх в Пхенчхане.

Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. Напомним, чуть ранее МОК опубликовал список из 17 критериев.

- Формулировки, которые используются в этом списке, в том числе о сведениях от федераций или из программы осведомителей ВАДА и других источников, размыты, и мы с этим не согласны, - отметил Колобков на специальной пресс-конференции. - Часть из них уже рассматривались на комиссии Освальда. Но тогда на слушания приглашались спортсмены. А тут решения принимались заочно, без учета мнения другой стороны. Мы об этих критериях узнали только сегодня.

По мнению Колобкова, трактовать критерии МОК можно очень широко.

- Это первый случай в мировой спортивной практике. Мы не согласны с этим списком, такой подход несправедлив и неприменим, и мы будем его оспаривать. Вина каждого спортсмена должна быть доказана. В противном случае спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился четыре последних года, а в глобальном понимании, и всю жизнь. Мы будем делать все возможное, чтобы отстоять права наших спортсменов. Но, к сожалению, мы ограничены во времени.

Павел Колобков также добавил, что вчера были отправлены исковые заявления в гражданские суды Швейцарии. А первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы все недопущенные спортсмены получили четкие объяснения.

- МОК не комментирует отдельные случаи. Мы направили запрос, но они ответили в общих чертах, - сказал Поздняков. - Мы будем настаивать на том, чтобы каждый спортсмен получил внятное объяснение, почему он не допущен на Олимпиаду.