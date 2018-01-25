Колобков: Заявки россиян на участие в ОИ могут принимать до 5 февраля

Российские спортсмены, вероятно, смогут подавать заявки на участие в Олимпийских играх до 5 февраля. Эту информацию подтвердил Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), рассказал журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

"В CAS было подтверждение, что заявки от российских спортсменов на участие в Олимпийских играх будут принимать до 5 февраля. Ждем подтверждения от Международного олимпийского комитета, что такой вариант действительно возможен. В любом случае, будем биться за каждого спортсмена. Все необходимые доказательства, свидетельства антидопинговых офицеров представлены. Надеемся на справедливые решения. Будем использовать все возможные юридические механизмы, в том числе и CAS", - подчеркнул Колобков.

Напомним, на данный момент в арбитражном суде проходят слушания по делам российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх. Предположительно, решения CAS будут объявлены не позднее 30-31 января.