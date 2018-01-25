Турбулентность на мировом валютном рынке подтолкнула к росту нефть, которая, в свою очередь, укрепила курс рубля к доллару. По стечению обстоятельств на 25 января пришелся пик налоговых выплат, ставший еще одним подспорьем для роста рубля, однако эксперты не считают тренд устойчивым, так как впереди российскую валюту ждет новый пакет санкций.

Мартовский фьючерс на нефть Brent преодолел рубеж 71 доллар впервые с декабря 2014 года. Причин для оптимизма у рынка несколько. Во-первых, индекс доллара (рассчитывается как отношение к шести мировым валютам) вернулся к трехлетнему минимуму - менее 88 пунктов. Падение доллара - почти всегда положительный фактор для развивающихся рынков и сырьевых товаров.

"Комментарии министра финансов США Стивена Мнучина в Давосе о том, что слабый доллар - это благо для Соединенных Штатов, вызвали волну продаж американской валюты на мировых рынках. Похоже, что инвесторы поверили в окончание эры 25-летней приверженности администраций США сильному доллару", - говорится в обзоре Sberbank CIB. Дополнительное давление оказали протекционистские заявления представителей США на Всемирном экономическом форуме.

Во-вторых, накануне вышла очередная порция статистики от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Так, за неделю, завершившуюся 19 января, коммерческие запасы нефти в стране упали на 1,1 миллиона баррелей, что серьезно разошлось с оценкой Американского института нефти (API), сообщившего о росте запасов на 4,8 миллиона баррелей. Эксперты не могут объяснить причины столь серьезных расхождений, но рынок эту информацию воспринял хорошо.

В-третьих, поддержку нефти оказывали высказывания министров энергетики на форуме в Давосе. Участники венского соглашения об ограничении нефтедобычи в мире продолжают убеждать инвесторов, что на заседании ОПЕК в июне страны, возможно, только начнут обсуждать план плавного выхода из сделки, а курс на сокращение излишков в нефтехранилищах стран ОЭСР сохраняется. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия на уровне профильных министров еще раз подтвердили, что готовы сотрудничать по окончании сроков действия венского соглашения.

Сегодня доллар дороже на 5 рублей, чем в 2014 году при нефти по 70 долларов, из-за покупок валюты минфином

На фоне нефти, вернувшейся к высотам трехлетней давности, курс рубля обновил максимум к доллару с июля 2015 года, опустившись до отметки 55,7. Когда в 2014 году баррель нефти стоил 70 долларов, рубль торговался в районе 50-51 к доллару. Аналитики банка "Санкт-Петербург" объясняют разницу действием нового бюджетного правила. "По нашим оценкам, текущий курс рубля при нефти 71 доллар за баррель совпадает с расчетными модельными значениями", - уверены они.

Если бы не пик налоговых выплат (вчера компании уплачивали НДС, НДПИ и акцизы), поддержка у рубля была бы более слабой. По оценкам Росбанка, совокупный объем выплат должен был составить 940 миллиардов рублей. При этом в целом реакция рубля на высокую нефть, налоговый период и слабый индекс доллара аналитики назвали сдержанной. Это свидетельствует о наличии потенциала к снижению курса рубля в условиях сохранения санкционной угрозы (в части возможного введения ограничения на покупку нового российского госдолга), считают в банке "Санкт-Петербург". 29 января ожидается представление доклада минфина США на эту тему.