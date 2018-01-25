Мартовский фьючерс на нефть Brent преодолел рубеж 71 доллар впервые с декабря 2014 года. Причин для оптимизма у рынка несколько. Во-первых, индекс доллара (рассчитывается как отношение к шести мировым валютам) вернулся к трехлетнему минимуму - менее 88 пунктов. Падение доллара - почти всегда положительный фактор для развивающихся рынков и сырьевых товаров.
"Комментарии министра финансов США Стивена Мнучина в Давосе о том, что слабый доллар - это благо для Соединенных Штатов, вызвали волну продаж американской валюты на мировых рынках. Похоже, что инвесторы поверили в окончание эры 25-летней приверженности администраций США сильному доллару", - говорится в обзоре Sberbank CIB. Дополнительное давление оказали протекционистские заявления представителей США на Всемирном экономическом форуме.
Во-вторых, накануне вышла очередная порция статистики от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Так, за неделю, завершившуюся 19 января, коммерческие запасы нефти в стране упали на 1,1 миллиона баррелей, что серьезно разошлось с оценкой Американского института нефти (API), сообщившего о росте запасов на 4,8 миллиона баррелей. Эксперты не могут объяснить причины столь серьезных расхождений, но рынок эту информацию воспринял хорошо.
В-третьих, поддержку нефти оказывали высказывания министров энергетики на форуме в Давосе. Участники венского соглашения об ограничении нефтедобычи в мире продолжают убеждать инвесторов, что на заседании ОПЕК в июне страны, возможно, только начнут обсуждать план плавного выхода из сделки, а курс на сокращение излишков в нефтехранилищах стран ОЭСР сохраняется. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия на уровне профильных министров еще раз подтвердили, что готовы сотрудничать по окончании сроков действия венского соглашения.
На фоне нефти, вернувшейся к высотам трехлетней давности, курс рубля обновил максимум к доллару с июля 2015 года, опустившись до отметки 55,7. Когда в 2014 году баррель нефти стоил 70 долларов, рубль торговался в районе 50-51 к доллару. Аналитики банка "Санкт-Петербург" объясняют разницу действием нового бюджетного правила. "По нашим оценкам, текущий курс рубля при нефти 71 доллар за баррель совпадает с расчетными модельными значениями", - уверены они.
Если бы не пик налоговых выплат (вчера компании уплачивали НДС, НДПИ и акцизы), поддержка у рубля была бы более слабой. По оценкам Росбанка, совокупный объем выплат должен был составить 940 миллиардов рублей. При этом в целом реакция рубля на высокую нефть, налоговый период и слабый индекс доллара аналитики назвали сдержанной. Это свидетельствует о наличии потенциала к снижению курса рубля в условиях сохранения санкционной угрозы (в части возможного введения ограничения на покупку нового российского госдолга), считают в банке "Санкт-Петербург". 29 января ожидается представление доклада минфина США на эту тему.