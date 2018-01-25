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На зимних каникулах самыми популярными регионами для отдыха у россиян, по версии Ростуризма, стали Краснодарский край и Крым. Главное, что манит туристов в межсезонье на полуостров, - обилие достопримечательностей и памятников природы, крымская кухня и приятная погода, которая позволяет даже зимой совершать длительные пешеходные и велопрогулки, наслаждаясь свежим морским воздухом и красивым пейзажем.
Пансионат расположен на самом берегу моря, поэтому его гостям не придется тратить время на дорогу. Фото: Архив "РГ" Пансионат расположен на самом берегу моря, поэтому его гостям не придется тратить время на дорогу. Фото: Архив "РГ"
Пансионат расположен на самом берегу моря, поэтому его гостям не придется тратить время на дорогу. Фото: Архив "РГ"

И если в сезон безусловным лидером у туристов становится южный берег Крыма с его пляжами и достопримечательностями, то в межсезонье гости полуострова очень часто выбирают западное побережье, у которого есть свои несомненные изюминки.

В первую очередь, это, конечно, песчаные пляжи и теплая вода, благодаря которым западное побережье стало излюбленным местом для детского отдыха. Второй приятный бонус - проживание здесь дешевле, чем на курортах южного берега. Ну и, наконец, третья отличительная черта - достаточно мягкий климат, удачно сочетающий свойства морского и степного воздуха. И поэтому часто на западное побережье приезжают буквально за здоровьем любители долгих пешеходных или велопрогулок. Причем велотуризм в Крыму в последнее время развивается семимильными шагами, а сельские дороги западного побережья, пожалуй, оптимальное место для велосипедистов.

Одно из мест, где с радостью принимают спортсменов, да и просто любителей активного образа жизни, - пансионат "Авангард". Расположен он неподалеку от поселка Николаевка. На территории пансионата есть вся необходимая для активных туристов инфраструктура: спортивные залы и открытые площадки для игр, залы для занятий художественной гимнастикой и спортом, массажный кабинет и соответствующий спортивный инвентарь.

При этом ошибкой будет считать, что кроме спортивных занятий в "Авангарде" нечего делать. Пансионат расположен прямо на морском берегу, и все водные аттракционы, которые так любят отдыхающие, находятся практически под боком. Да и на территории самого пансионата достаточно развлечений: в сезон здесь работают аниматоры, которые проводят веселые спортивные квесты, устраивают день Нептуна и морские вечеринки. А буквально в десяти минутах от пансионата находится веревочный парк и парк аттракционов.

Плюс "Авангарда" еще и в том, что от него до крупных городов полуострова - Севастополя, Евпатории и Симферополя примерно одинаковое расстояние. Причем дорога до них займет меньше часа. А значит, можно без проблем посетить любые достопримечательности. Выбрать лучшие из них помогут экскурсионные бюро в Николаевке. А еще неподалеку от "Авангарда" находится мыс Тарханкут, одна из самых популярных природных достопримечательностей Крыма. Это живописное место идеально подходит дайверам. Там же расположен и единственный в Крыму подводный музей "Аллея вождей". А каждое лето полуостров Тарханкут принимает международный фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme Крым". Фестиваль длится две недели, в течение которых гости могут не только наблюдать за профессиональными спортсменами, но и участвовать в мастер-классах по экстремальным видам спорта.

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