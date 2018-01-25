На фиолетовой ветке московского метро частично остановлено движение поездов

Остановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Спартак" до "Октябрьского поля" из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает Twitter столичного метрополитена.
В подземке просят пассажиров пользоваться наземным транспортом.
Ранее сообщалось, что на "Щукинской" на рельсы упал человек.
9:42 Таганско-Краснопресненская линия. Нет движеня поездов от ст. Спартак до ст. Октябрьское поле из-за инцидента с пассажиром. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 января 2018 г.