На фиолетовой ветке московского метро частично остановлено движение поездов

Остановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Спартак" до "Октябрьского поля" из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает Twitter столичного метрополитена.

В подземке просят пассажиров пользоваться наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что на "Щукинской" на рельсы упал человек.