Перед ЧМ по футболу московским отельерам сделают прививки

Сотрудникам гостиниц и хостелов в Москве перед чемпионатом мира по футболу сделают прививки от гепатита А и дизентерии. В мэрии отметили, что вакцинация бесплатная, за счет городского бюджета.

Затем власти проверят, как отельеры исполнили постановление главного санитарного врача Москвы. Об этом заявил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Он отметил, что вакцинация обязательна для всех сотрудников отелей, принимающих болельщиков. Даже в том случае, если в гостинице остановится всего один гость ЧМ-2018.

Как пишет ТАСС, на время чемпионата мира уже забронировано 86 процентов номеров.