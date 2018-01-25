В отношении водителя, влетевшего на тяжелом джипе на высокой скорости в остановку общественного транспорта в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В результате этого ДТП погиб пассажир джипа, еще один пассажир получил ранения. Также тяжелые травмы получили две девушки, ожидавшие на остановке автобус.

Когда у машины открыли багажник, в нем обнаружили труп мужчины. Им оказался пассажир переднего сиденья

Авария произошла 24 января в 21 час 18 минут в районе дома 68 на проспекте Мира. 33-летний москвич, управляя личной автомашиной "Форд", двигался в сторону области. Не справившись с управлением, он врезался в остановку городского транспорта, а потом и в мачту городского освещения.

На записях с видеокамер видно, что "Форд Эксплорер" на огромной скорости буквально сминает остановку. Если бы не столб, жертв этой аварии могло бы быть больше. Как сообщают различные СМИ, за рулем находился некто Александр Овечкин. По данным полиции, он был пьян и при этом практически не пострадал. При проведении медицинского освидетельствования выявлено 0,914 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это уже сильное опьянение. Напомним, что суммарная погрешность приборов составляет 0,16 мг/л.

Когда у машины открыли багажник, в нем оказался труп мужчины. Как выяснилось позже, это был пассажир, сидевший до удара на переднем пассажирском сиденье. Второй пассажир Овечкина получил черепно-мозговую травму. Девушки, стоявшие на остановке, - множественные переломы ног и таза.

Как установлено, этот лихач уже лишался прав за управление в нетрезвом виде. Это произошло в 2013 году. Однако срок привлечения его к ответственности был приостановлен. Овечкин не сдал водительское удостоверение в Госавтоинспекцию в установленном порядке. Он сослался на то, что его потерял.

Примечательно, что на месте происшествия он также не предъявил водительское удостоверение, сославшись на его утрату. Однако ездить за рулем ему это не мешало.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса за нарушение правил в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека. За это ему грозит от 2 до 7 лет заключения.

Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.