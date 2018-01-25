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25.01.2018 18:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Электростали 13 учеников школы-интерната попали в больницу

Текст: Ирина Рыбникова

13 учащихся школы-интерната №1 в подмосковной Электростали попали на больничные койки с подозрением на пищевое отравление.

"Инцидент произошел в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. По последним данным, было госпитализировано 13 детей с симптомами пищевого отравления, но троих родители забрали домой. Состояние у них удовлетворительное, стабильное, - заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По ее словам, говорить о диагнозах пока рано, так как результатов проб, взятых в учебном заведении, еще нет.

Директора школы в Люберцах уволили из-за массового отравления детей

Между тем еще не утих скандал в Люберцах, где отравились ученики и сотрудники местной кадетской школы. В больницу попали 57 детей и 16 взрослых. По первым анализам был сделан вывод, что острая кишечная инфекция вызвана сальмонеллой, оказавшейся в продуктах питания. В настоящий момент деятельность школы приостановлена судом, ученики находятся на каникулах. Контракт с поставщиком питания расторгнут, директор школы уволена. 

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