В результате пожара на рынке "Садовод" есть пострадавшие

Пожар на московском рынке "Садовод" удалось локализовать в 10:35. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В результате пожара есть пострадавшие. Их число и состояние пока уточняется.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено не выявлено.

Пожар локализован.

К сожалению в результате пожара пострадали люди.

На месте пожара работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по г.Москве - ПДК вредных примесей в воздухе не превышено, угрозы людям нетhttps://t.co/pTZBTPKVeq — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 25 января 2018 г.