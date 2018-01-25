В своей нобелевской лекции Гарольд Пинтер говорил, что пьеса "Возвращение домой" родилась всего из одной фразы: "Куда ты дел мои ножницы?" Британского драматурга увлекла жизненная ситуация, где один персонаж ищет свои ножницы и подозревает другого в краже. А другой и знать о них не знает, ему и дела до этого нет.

Динамичный спектакль Сергея Газарова в "Современнике" начинается той самой фразой старика Макса (в исполнении Михаила Ефремова). Еще раньше поднимается полупрозрачный занавес с граффити лондонских подворотен, на котором виднеется логотип мясной лавки "MAX & SONS". Здесь Макс, два его сына и его брат Сэм существуют каждый в своей герметичной реальности рядом с другими, но все вместе образуют единую полифонию, свой целостный мир.

Михаил Ефремов в роли отца семейства, не заботясь, слушает ли его кто-то вообще, почти рыча от старости, вспоминает истории из прожитой жизни. Возникает ощущение, что он говорит в зал, хотя никакого заигрывания со зрителем нет. Зрителю в спектакле отводится особая роль собеседника, с которым начинают говорить пожилые люди, когда переосмысливают свою жизнь, будто вглядываясь в вечность...

Но в конце каждого монолога отец все же возвращается к сыновьям и требует, чтобы его включили в беседу. Когда же в его сторону летят ругательства, вся стариковская слабость мгновенно улетучивается - и вот он уже колотит своим костылем сына-боксера Джоя (Дмитрий Смолев).

Это вечный бессознательный бой нескольких мужчин, то и дело демонстрирующих друг другу силу. На сцене тоже ринг, окружающий большой семейный стол. Их суетливый, жизнелюбивый ритм ломает появление старшего брата, шесть лет назад уехавшего в Америку. Единственный интеллектуал и философ в семье, Тэдди (Иван Стебунов), приезжает в дом отца ночью. Сцена его "возвращения домой" после такого динамичного начала кажется особенно тихой. Но еще сильнее переламывает домашнюю атмосферу появление его жены Рут (Елена Плаксина). Гибкая красотка, в прошлом фотомодель, женщина феноменально чувственная, явно не испытывающая никакого влечения к своему мужу, она буквально набрасывается на его братьев, соблазняя их и превращая дом в поле своего влияния. Наивного Ленни она обворожит в первую же ночь: интимная сцена превращается в легкий и смешной танец двух заблудившихся в огромном доме.

Жаль, спектакль не подхватывает этот безумный ритм пинтеровской пьесы, хотя имеет для этого все возможности.

В спектакле актерский драйв переходит в истерику, не достигая пинтеровской глубины страшного абсурда

Единственная героиня пьесы оказывается в спектакле гораздо проще, чем написано у Пинтера. Режиссер сделал акцент лишь на ее сексуальности. Столь важные для Пинтера детали и намеки на ее необычное прошлое режиссер как будто проигнорировал. В пьесе она приезжает в этот дом победить мужчин, стать сильнее их всех. В спектакле Рут плывет по течению. Возможно, такое прочтение имеет право на существование, но почему тогда в спектакле актерский драйв переходит в истерику, не достигая пинтеровской глубины тотального, страшного абсурда? Героиня без видимых оснований превращается в абсолютную хищницу и лишает зрителя возможности задуматься о смысле ее жизни. В спектакле внутреннего конфликта героини просто нет.

И хотя "Не становись чужим" лишен подлинно пинтеровского страшного абсурда и звучит мягче привычных авторских интонаций, есть здесь тонкие решения, которые вводят спектакль в контекст современного театра. И еще есть стоящая особняком мощная работа Михаила Ефремова - полная беспощадной самоиронии, легко балансирующая между реализмом и абсурдизмом.

Кстати

В ближайшее время спектакль "Не становись чужим" можно увидеть 27 января и 7 февраля.