На Сахалине начали проверку по факту потери связи с судном "Восток"

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ начали процессуальную проверку по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море.

Как сообщает ведомство, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 63 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным следствия, сообщение о срабатывании аварийного радиобуя поступило в 21.32 минуты по московскому времени. Рыболовное судно "Восток", приписанное к порту Невельск, следовало из южнокорейского порта Донхэ в Холмск.

"В настоящее время судно не позиционируется, на запросы не отвечает", - говорится в сообщении ведомства.

В предполагаемом районе исчезновения судна проводится спасательная операция, на место отправились сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. С воздуха осмотр местности проводят экипажи двух вертолетов, принадлежащих спасателям и военным.