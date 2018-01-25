В Якутии прекращено уголовное преследование трех вахтовиков, которые сначала несколько раз переехали бурого медведя двумя автомашинами "Урал", а потом добили его ломом. Потрясшая тысячи людей история закончилась в мировом суде Мирнинского района республики на удивление мирно: участникам расправы лишь выписали небольшие штрафы.

Видеоролик, на котором в подробностях запечатлены моменты издевательств, был распространен в Интернете чуть более года назад. Шокируют кадры, на которых видно, как многотонная махина мчится на увязшего в снегу зверя под восторженные вопли: "Дави его! Дави!" А потом зажатого меж колес полуживого косолапого долго и методично добивают ломом. Именно этот ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела. Посмотревшие его люди стали требовать для живодеров самых суровых кар. Но следователи и судья отставили эмоции в сторону.

Поначалу "герои" видео выкручивались как могли. Выдвинули даже версию о том, что косолапый сам напал на них, когда его попытались сфотографировать. Это лишь подлило масла в огонь возмущения.

- Однако в ходе следствия было установлено, что вахтовики убили медведя не ради желания поглумиться. Оказалось, что таким образом они, не имея ружья, решили поохотиться, когда увидели зверя в тундре. Тушу погрузили в машину, увезли на базу, там разделали и пустили в котел. Поэтому статью о жестоком обращении с животными, по которой изначально было возбуждено уголовное дело, сменила другая, предусматривающая наказание за незаконную охоту с применением транспортных средств и причинением крупного ущерба природе, - рассказала старший помощник руководителя республиканского следственного управления СКР Надежда Дворецкая.

Судя по всему, у прокуратуры претензий к судебному решению не будет. А уж вахтовики обжаловать его не будут

Издевательство ради забавы и жестокая незаконная охота - это разный уровень ответственности.

Каждый заплатит штраф в шесть-семь тысяч рублей. Кроме того, все трое уже компенсировали нанесенный природе ущерб, оцененный в 90 тысяч. Эту сумму они поделили меж собой поровну. Других последствий для них изуверская охота иметь не будет.

- Многие считают, что наказание слишком мягкое. Однако это не так. Сразу же после появления в Сети видео всех троих уволили с предприятия "Якутскгеофизика", где они были заняты на сезонных работах. Сейчас троица перебивается случайными заработками, поэтому собрать требуемые суммы для них было непросто. Суд учел и то, что у одного из них трое детей, в том числе один - инвалид, жена также на инвалидности. Другой - единственный кормилец в семье. Ну что было делать? В данной ситуации оптимальное решение, - отметила Надежда Дворецкая.