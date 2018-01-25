Путин получил в подарок "мини-грузовик"

Во время поездки в Татарстан президент России Владимир Путин встретился с командой "КАМАЗ-мастер" и поздравил гонщиков с победой на очередном ралли-рейде "Дакар".

"Это говорит и о предприятии, на котором производится техника, и об уровне всей команды", - заявил Владимир Путин.

Глава государства пожелал команде всего самого доброго и выразил надежду, что "КАМАЗ-мастер" и дальше будет побеждать.

Президент также посмотрел видео с кадрами "Дакара" и поинтересовался средней скоростью движения. Оказалось, от 20 до 140 км/ч.

Участники команды преподнесли Путину подарки: копию первого приза этой гонки и модель "КАМАЗА".