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25.01.2018 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Подросток, которому удалось пронести пневматические винтовки в учебное заведение Самары, "находился в тяжелом психологическом состоянии". К такому выводу пришли в департаменте образования города после работы комиссии на месте ЧП.

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"Этим поступком, предположительно, он хотел привлечь внимание к своим проблемам", - сказано в официальном комментарии ведомства. Чиновники подчеркивают, в ходе инцидента, произошедшего утром 25 января в здании "Самарского колледжа сервиса производственного оборудования", никто не пострадал.

"По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ", - подчеркнула замглавы Самары, руководитель департамента образования Лилия Галузина.

Оружием девятиклассник воспользоваться не успел, он только взорвал в коридоре дымовые факелы. После чего его почти сразу скрутили старшие учащиеся - студенты колледжа. Сопротивление он не оказывал. Спокойно дождался полиции.

Сейчас для подростка организовано индивидуальное психологическое сопровождение, уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы также проводят проверку.

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