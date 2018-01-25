В Новосибирском районном суде начался процесс по обвинению двух жителей поселка Железнодорожный в похищении человека. Дело отнюдь не рядовое, и не только потому, что статья Уголовного кодекса о похищении крайне редко встречается в судебной практике, и многие юристы считают ее неработающей. А еще потому что потерпевший - Юрий Попов, потерявший сына, - три года вел бумажную войну с правоохранительными органами, требуя привлечь виновных к ответственности. И победил.

"Сам запрыгнул в багажник"

О мытарствах Юрия Попова "РГ" написала в марте прошлого года ("РГ-Неделя Сибирь" от 23.03.2017 "Били так, что ни одной целой косточки не осталось"). После публикации следствие прислушалось к аргументам пострадавшего, который до этого получал только отказы.

35-летний Михаил Попов был убит в октябре 2014-го. Как говорит его вдова Татьяна, "малолетки захотели куража": молодые парни, перекидываясь шуточками, вывезли Михаила в лесополосу в багажнике машины, и после один из них забил его насмерть бейсбольной битой. Тело убитого нашли ранним утром, и уже через несколько часов семья Михаила знала все: кто запихнул его в багажник, кто был за рулем, кто махал битой.

Однако осужден в 2015 году был только один участник расправы - Дмитрий Воронин, который наносил удары. Он получил 9,5 лет колонии строго режима, а вот в чем виноваты другие, следователи никак не могли взять в толк. Вот одна из формулировок, которую отец убитого называет оскорбительной: "Не нашел подтверждения факт, что Попова поместили в багажник против его воли, так как во время нахождения там он не предпринимал никаких действий, чтобы его оттуда выпустили".

- Мне внушали, что он сам запрыгнул в багажник, - говорит 78-летний Юрий Попов. - Можно ли представить себе что-то подобное? Ведь это издевательство над памятью моего сына.

Задели отца и сомнения следствия во вменяемости Михаила - взрослого человека, у которого остались двое детей, который был известным на весь поселок мастером-каменщиком. Михаилу Попову провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу - спустя больше года после его гибели. На запрос "РГ" о целесообразности такого следственного действия в региональном СУ СКР ответили, что для принятия решения было необходимо "полно и всесторонне" изучить личность потерпевшего. То есть, надо полагать, все это время следователи действительно верили, что 35-летний Михаил по собственному желанию залез в багажник и уехал с молодыми парнями в лес. И только выводы экспертов, которые подтвердили его вменяемость, заставили сотрудников правоохранительного органа это мнение изменить.

По всем инстанциям

Что характерно, машину, на которой Михаила увезли от дома, его мать и отец сами нашли в лесополосе. Владелец авто - Иван Чупахин, которому в момент убийства еще не было восемнадцати, - бросил его там. Следствие же не сразу согласилось "принять" это доказательство, найденное родителями. Огромных усилий Юрию Попову стоило убедить следственный отдел по городу Оби и в том, что Михаил Мишин, который силой "укладывал" жертву в багажник, тоже виноват - если не в убийстве, то в похищении человека.

После нескончаемых жалоб отца погибшего, в том числе в Центральный аппарат СКР, Мишина все-таки обвинили, дело о похищении было передано в суд. Однако Юрий Попов тогда так и не смог согласиться с выводами следствия. Ведь когда его сына увозили в лес, в салоне были не только Дмитрий Воронин, которого приговорили за убийство, и Мишин. А как же водитель, который ехал в лесополосу, зная, что в багажнике человек?.. Неужели его не следует наказать?

Юрий Попов требовал вернуть дело прокурору. Надо сказать, что и суд дело Мишина рассматривать отказался - обвинительное заключение было составлено настолько небрежно, что на это нельзя было закрыть глаза. Следователь, попросту говоря, не описал, что сделал Михаил Мишин: какое насилие применил, с каким умыслом. В результате дело вернули в прокуратуру для устранения недостатков. Складывалось ощущение, что мытарствам Юрия Попова не будет конца. Ведь прокуратура обжаловала это действие суда, и отцу погибшего парня, казалось, уже ни у кого не найти поддержки.

Отказали четыре раза

Вопрос о неэффективной работе следствия мы поставили в предыдущей публикации. После этого ситуация стала меняться к лучшему. Уголовное дело о похищении Михаила Попова - спустя почти три года после его убийства - было передано из отдела по городу Оби в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области. Появился еще один фигурант - владелец автомобиля Иван Чупахин, и обвинение обоим было предъявлено в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, наказание по данной статье - от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Оба сейчас полностью признают вину - они заявили об этом на первом же судебном заседании, которое состоялось в Новосибирском районном суде 11 января.

Юрий Попов с этой "редакцией" обвинения, которой он добивался три года, согласен. Но у него остались вопросы. Главный - чем занималось следствие с 2014 года? Почему четыре разных следователя не считали насильственный захват человека преступлением, о чем и сообщали отцу погибшего? А уж о соучастии и речи не было. Почему люди, которые перенесли огромную утрату, вынуждены тратить силы еще и на борьбу с правоохранительной системой - той самой, которая создана для их защиты?

Снова в суд

В конце прошлого года Юрий Попов перенес инфаркт. Говорит, что сердце надорвал, борясь с несправедливостью. Уголовное дело о похищении его сына рассматривается, а в марте пенсионера ждет еще один судебный процесс - по его гражданскому иску, заявленному к следственному комитету. Он потребовал компенсации морального вреда от ведомства, которое упорно не желало замечать очевидного и годами заставляло его обивать пороги. Исковые требования на несколько миллионов рублей Юрий Попов предъявил конкретным сотрудникам следственного отдела по городу Обь СУ СКР по Новосибирской области. Тем самым четверым, которые не видели признаков состава преступления в действиях Мишина и Чупахина. Правда, позже пожилому человеку объяснили, что наказать их нельзя. За их действия (или бездействие?) в суде будет отвечать ведомство - заявление направлено в следственный комитет России. И если Юрию Попову удастся доказать, что следствие работало из рук вон плохо все эти годы, пока ему присылали отписки, и он был вынужден страдать, - компенсацию заплатят из государственной казны.

Между тем

На первом заседании в Новосибирском районном суде по уголовному делу о похищении отец жертвы и его вдова потребовали наказать Мишина и Чупахина как можно строже. "Если честно, я хочу, чтобы их просто не было", - призналась Татьяна. В свою очередь, адвокаты подсудимых, которые признают вину, будут настаивать на том, чтобы парней не лишали свободы. У 20-летнего Ивана Чупахина уже двое маленьких детей. Михаил Мишин на три года старше, и, по словам его адвоката Яны Мигачевой, сейчас он действительно раскаивается в том, что сделал. "Фотографии с места происшествия, которые есть в деле, - это очень тяжелое зрелище, - сказала корреспонденту "РГ" Яна Мигачева. - "Я этого не хотел", - говорит сейчас мой подзащитный. И говорит искренне. Он готов нести наказание, это так, и даже срок не сломает его жизнь. Но все-таки, я считаю, он заслуживает снисхождения - ведь в самом убийстве он не виноват".