Омские грантодатели решили проверить, как работают деньги, которые предприниматели взяли на открытие бизнеса. Корреспондент "РГ" стала участником "ревизии".

За последние два года на финансовую поддержку молодых предпринимателей из городской казны выделено более четырнадцати миллионов рублей. Грантовую помощь в объеме почти пяти миллионов рублей на конкурсной основе получили тринадцать омичей. Эти деньги им возвращать не надо, однако истратить их предприниматели могут только на развитие дела.

- Мы вложили средства в покупку нового оборудования, - сообщила корреспонденту "РГ" организатор мотомастерской Дарья Захарьящева. - Давно мечтали с мужем открыть качественный сервис, но денег не хватало. Грант здорово нас выручил. Выиграв конкурс, мы быстро получили 360 тысяч рублей, которые потратили на покупку подъемника, пусковых устройств, аппаратов аргонной сварки. Вот эти верстаки, хотя и выглядят просто, тоже весьма дорогие. А это - самый настоящий видеоэндоскоп, благодаря которому мы можем проводить внутреннюю диагностику цилиндров и лучше понимать, какой им требуется ремонт.

Небольшая мастерская, расположенная в бывшем промышленном районе Омска, заставлена снегоходами и мототехникой разных марок. Ею заняты даже расположенные под потолком широкие полки: свои мотоциклы владельцы сдают сюда и на хранение. Молодые предприниматели выбрали этот бизнес неслучайно.

- Я "заболела" техникой еще в детстве, когда отец возил меня в деревню на своем мотоцикле "Иж Планета Спорт", - говорит Дарья. - Правда, образование получила не техническое, а экономическое. Зато Филипп - выпускник СиБАДИ и мастер - золотые руки.

Сейчас Захарьящевы осваивают собственное производство дуг снегоходов, которых в массовой продаже нет. В планах - поставить его на поток, расширить мастерскую, создать интернет-магазин и принять в штат четырех специалистов.

- Даже не верится, что наше увлечение мотоциклами и снегоходами превратилось в бизнес. Почти не надеялись получить грант. А оказалось, что это вполне реально.

Конкурс среди предпринимателей из года в год растет, и поддержку получают самые упорные претенденты. Например, создатель центра раннего развития детей Ольга Плоцкая выиграла грант только с третьего раза. Зато отшлифовала свой проект так, что конкурсной комиссии уже было не к чему придраться.

- У меня был отличный стимул, поскольку стартовый капитал отсутствовал, и без посторонней помощи я бы никак не обошлась. А тут - сразу 306 тысяч рублей, - поясняет Ольга. - Потом мне повезло еще раз, я выиграла другой конкурс и получила компенсационную субсидию на аренду помещения.

Новая мебель в центре выглядит весьма оригинально. Вдоль стен стоят невысокие компактные шкафы, которые на поверку оказались трехъярусными кроватями. Ящики выдвигаются в виде ступеней, в каждом - матрац, одеяло и подушка.

В одной из комнат семейного клуба играют малыши от полутора до четырех лет (центр работает как детский сад), в другой идут творческие занятия родителей с детьми. Сегодня у них урок живописи. Два воспитателя - привлеченные педагоги - обучают ребятишек также музыке и хореографии. А окрепший предприниматель тем временем строит новые планы - расширить поле деятельности, привлечь к воспитанию детей профессиональных лингвистов и тренеров.

В списке проектов, реализуемых омской деловой молодежью с помощью грантов, немало и других направлений. Это ателье, детские сады, ремонтные мас-терские, кафе, пасеки, производственные комплексы, услуги в сфере ЖКХ. Перечень будет расширяться: новый конкурс на предоставление муниципальных грантов пройдет в Омске в первом квартале 2018 года.

Прямая речь

Игорь Боровик, начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций, предпринимательства департамента городской экономической политики Омска:

- Муниципальная помощь востребована молодыми омичами, с каждым годом увеличивается количество претендентов, растет конкуренция. Безвозмездные гранты до 400 тысяч рублей на открытие своего дела, субсидии до 200 тысяч рублей на компенсацию уже понесенных затрат помогают привлечь молодежь в предпринимательство, укрепить бизнес тех, кто уже прошел этап становления. Все проекты, прошедшие конкурсный отбор, жизнеспособны. За эти годы не выявлено ни одного аутсайдера. В приоритете - их социальная направленность. В этом году мы сохраним поддержку молодых предпринимателей на уровне 1,6 миллиона рублей. Гранты помогают создавать новые предприятия, закрывать потребность населения в тех или иных услугах, решать проблему занятости. В среднем каждый проект дает три-четыре новых рабочих места.