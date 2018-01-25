Мизулина прокомментировала ситуацию с изъятием детей в Крыму

Органы опеки в Крыму, принявшие решение временно изъять пятерых детей из многодетной семьи, по предварительной информации, действовали грамотно. Об этом рассказала "РГ" зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Инцидент произошел в одном из сел Бахчисарайского района в канун Нового года. Семья с семью детьми проживает в заброшенном доме, где родители своими силами сделали ремонт, провели воду, установили генератор, решают вопрос с подключением электричества. Поводом для изъятия детей стала потеря веса у 1,5-месячного ребенка, в больнице оказались еще четверо. Сейчас все они возвращены родителям.

Общественники обратились к Елене Мизулиной с просьбой помочь разобраться в этом деле. "Действительно, целый ряд крымских общественных организаций обратились ко мне в социальных сетях относительно данной ситуации, - подтвердила сенатор "РГ". - Я направила два запроса в Генеральную прокуратуру, приложив все поступившие ко мне материалы".

"Насколько мне известно, сейчас многие из обратившихся граждан, разобравшись в ситуации, считают, что органы опеки действовали грамотно", - рассказала Мизулина.

Она также подчеркнула, что старается реагировать на все обращения, которые к ней поступают, и отправляет запросы и письма в ведомства. "Ведь иногда для людей это последняя возможность достучаться и добиться справедливости", - добавила она.







