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25.01.2018 20:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мизулина прокомментировала ситуацию с изъятием детей в Крыму

Текст: Галина Мисливская

Органы опеки в Крыму, принявшие решение временно изъять пятерых детей из многодетной семьи, по предварительной информации, действовали грамотно. Об этом рассказала "РГ" зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Инцидент произошел в одном из сел Бахчисарайского района в канун Нового года. Семья с семью детьми проживает в заброшенном доме, где родители своими силами сделали ремонт, провели воду, установили генератор, решают вопрос с подключением электричества. Поводом для изъятия детей стала потеря веса у 1,5-месячного ребенка, в больнице оказались еще четверо. Сейчас все они возвращены родителям.

Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия/ТАСС
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Общественники обратились к Елене Мизулиной с просьбой помочь разобраться в этом деле. "Действительно, целый ряд крымских общественных организаций обратились ко мне в социальных сетях относительно данной ситуации, - подтвердила сенатор "РГ". - Я направила два запроса в Генеральную прокуратуру, приложив все поступившие ко мне материалы".

"Насколько мне известно, сейчас многие из обратившихся граждан, разобравшись в ситуации, считают, что органы опеки действовали грамотно", - рассказала Мизулина.

Она также подчеркнула, что старается реагировать на все обращения, которые к ней поступают, и отправляет запросы и письма в ведомства. "Ведь иногда для людей это последняя возможность достучаться и добиться справедливости", - добавила она.



 

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