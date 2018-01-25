Почти три месяца жительница Сочи Александра Кэссер добивалась отмены решения районного суда столицы Дона, обязавшего ее вернуть отцу-немцу в Германию четверых детей из России. Все это время за развитием событий наблюдала корреспондент "РГ".

По статистике. замуж за иностранца выходит каждая пятая российская невеста и примерно половина таких браков распадается. Тогда и встает самый болезненный вопрос: где и с кем останутся дети? Обычно супруги решают его после развода, однако нашим героям пришлось делать это еще до официального расставания.

Напомним драматический сюжет истории, о которой мы узнали от детского омбудсмена на Кубани ("Побег из Гшвендта", "РГ" от 26.10. 2017, "Защита Александры", "РГ" от 21.12.2017 и "Выбрали русский", "РГ" от 12. 01. 2018) Александра почти 20 лет прожила в Германии, оставаясь российской гражданкой. Как и муж, Беньямин, она переводчица, у них четверо общих детей - трое мальчиков и девочка: старшей, Маше, десять лет, младшему, Юлиану, чуть больше года. У всех двойное гражданство - российское и немецкое.

Проблемы в интернациональной семье начались позапрошлым летом, когда мать носила под сердцем младшего сына. По ее словам, во время беременности муж стал настойчиво предлагать "открытый брак", уговаривая жить в полигамии. Конфликты порой доходили до рукоприкладства и вызова полиции. Она утверждает, что муж не раз предлагал купить ей с детьми, которых, мол, она ему "навесила", билет в одну сторону - в Сочи, где живет ее мама. Но все же приобрел всем пятерым и обратные билеты: 15 августа они прилетели в Сочи, девятого сентября должны были вылететь в Германию. Однако Александра решила туда не возвращаться. Как уверяет, обратные билеты порвала после рассказа среднего сына о "сексуальных играх" с родным отцом. И это был не сиюминутный порыв, ибо у матери имелся повод для беспокойства: она знала, что отец супруга отсидел восемь лет за сексуальное насилие над собственной дочерью...

Услышав о решении жены и мотивах ее поступка, Беньямин просто взбесился. Пригрозив по телефону тюрьмой, он тут же отнес в местный суд заявление о похищении детей российской супругой. Решение было вынесено стремительно: уже 19 сентября участковый семейный суд земли Швебиш-Гмюнд признал незаконным "перемещение и удержание детей", что расценивается как уголовное преступление. При этом о месте и времени рассмотрения поданного отцом иска матери никто не сообщил. "Без меня меня судили", - удивляется Александра.

В России разбирательство проходило с участием обоих супругов. В октябре они встретились в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону, определенном для ряда субъектов РФ, в том числе Краснодарского края, местом подсудности исков, поданных в рамках Гаагской конвенции о международном похищении детей. И сначала наш суд, вслед за немецким, занял сторону истца, добивающегося права вывезти детей в Германию. Александра, понятно, с этим не согласилась.

В середине декабря в Ростовском областном суде началось рассмотрение ее апелляционной жалобы. Беньямин рассчитывал еще до Нового года вернуться вместе с детьми в Германию, однако коллегия по гражданским делам взяла паузу для детального изучения всех аргументов. При этом заявленное ответчицей ходатайство об изменении порядка общения отца с детьми (два часа ежедневно в присутствии матери) было отклонено.

Из Ростова Александра вернулась в Сочи, а следом приехал Беньямин.

Примерно половина браков россиянок с иностранцами распадается, и тогда возникает самый болезненный вопрос: где и с кем останутся дети?

- Общение детей с папой лично для меня, да и для них, думаю, превратилось в сплошную нервотрепку, - говорит мама. - Бен постоянно провоцировал их на скандалы, а когда дети начинали ссориться, снимал на видео. То ли для суда, то ли хотел немецким друзьям показать: вот, мол, как плохо детям в России. Однажды Маша попыталась помешать съемке. Бен так разъярился, что пнул Машу ногой в живот. Дочка расплакалась, а вечером пожаловалась на боль в боку. Утром мы пошли в полицию, заявили о случившемся, и нас направили к судмедэксперту. К счастью, обошлось без физической травмы, но дочка до сих пор плачет, вспоминая об этом случае.

Инцидент произошел под Новый год. В Германию Беньямин вернулся 31 декабря. Без него дети наряжали елку, встречали Рождество. Праздники провели вместе с мамой, бабушкой и друзьями, которых в Сочи у младших Кэссеров становится все больше. Сейчас все четверо практически без акцента говорят по-русски. Саша и Маша ходят в школу (девочка - круглая отличница), занимаются в кружках и секциях, по утрам мама отводит Артура в детский сад, а годовалый Юлиан в это время остается с бабушкой Олей. Согласно заключению психологов, разлука с матерью "... может привести к их серьезной психической травматизации, чревато риском торможения интеллектуального и психического развития".

Рассмотрение жалобы Александры Кэссер и ее защитников продолжилось в середине января. Выслушав доводы сторон, апелляционная инстанция отменила решение ростовского Первомайского районного суда, удовлетворившего иск Беньямина Кэссера. Александра едва не заплакала, услышав это: ведь дети теперь остаются с ней.

- Вы не представляете, какое облегчение я сейчас испытываю, - говорит она. - Супруг, безусловно, не оставит попыток вернуть детей, но главная битва уже выиграна. Спасибо всем, кто оказал помощь семье, разделил наши тревоги. Благодаря им суд вынес законное и справедливое решение, ориентированное прежде всего на интересы детей. Отец может видеться с ними, как это было прописано ранее, но только в моем присутствии. Это - обязательное условие.

Мнения

Татьяна Ковалева, Уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае:

- Это первое подобное дело, рассмотренное в рамках Гаагской конвенции, одной из сторон которого стала жительница Кубани.

Несмотря на то что основной принцип Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей состоит в скорейшем их возвращении в страну, откуда они были незаконно перемещены, закон позволяет отказать в возврате ребенка, если это приведет к угрозе причинения ему физического или психологического вреда или иным образом поставит его в невыносимые условия. В данном случае, на наш взгляд, сложилась как раз такая ситуация.

Кроме того, Конвенция допускает возможность отказа в возвращении ребенка, если он сам возражает против возвращения и достиг такого возраста и степени зрелости, при которых его мнение следует учитывать. Тут же суд первой инстанции проигнорировал мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста. Кроме того, при рассмотрении данного дела затрагивались права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних граждан Российской Федерации и нарушался конституционный принцип, согласно которому "гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству". По нашему мнению, дальнейшее проживание четверых детей Кэссер вместе со своей матерью будет отвечать их интересам.

Максим Макаров, исполнительный директор РОО "Русская община Калининградской области":

- Только за минувшие полгода к нам за помощью обратились четыре матери - гражданки России, вернувшиеся со своими детьми из-за границы. Причем трое из них увезли детей в Россию, узнав о педофильских наклонностях их отцов. Тот факт, что в последнее время именно эта тема становится чуть ли не самой актуальной в делах, рассматриваемых в рамках Гаагской конвенции, не может не настораживать.

Благодаря многим людям - общественникам, пользователям социальных сетей, адвокатам, сотрудникам Генпрокуратуры и, конечно, журналистам, в том числе "Российской газеты", двум женщинам - калининградке Юлии Гросс и сочинке Александре Кэссер - удалось помочь. Первоначальные решения судов о немедленном возвращении их детей в Германию были отменены в апелляционной инстанции. Дети останутся в России.

Практика применения этой Конвенции в России вызывает многочисленные вопросы и критику экспертов. Известно, что количество перемещений детей в Россию из иностранных государств значительно меньше, чем из России в другие страны. Но открытых данных по этому вопросу на официальном сайте минобрнауки обнаружить не удалось. В ближайшее время мы намерены официально запросить эту информацию.