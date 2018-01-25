СК начал проверку по факту взрыва в многоэтажке Екатеринбурга

Обстоятельства взрыва газовых баллонов в екатеринбургской многоэтажке изучают Следственный комитет области и региональная прокуратура.

Напомним, в ночь на 25 января на восьмом этаже дома на улице Пионеров взоррвались два пятилитровых газовых баллона, стоявшие в подъезде. В результате происшествия пострадал один человек: мужчина, который вышел покурить - его осмотрели врачи "скорой", но от госпитализации он отказался. Информация о других травмированных жителях дома, которую обнародовали рано утром некоторые СМИ, позже не подтвердилась.

"На место выезжали представители МЧС, полиции и прокуратуры, сотрудники отдела криминалистики СК. Взрывной волной повреждены внутренние стены коридора, двери трех квартир на площадке, пассажирский лифт", - передает пресс-служба свердловского Следкома.

Возникший после мощного хлопка пожар быстро потушили. Спасатели вывели из дома людей, помещения проверили на предмет потенциальной угрозы жизни и здоровью. Позднее жильцы вернулись назад - отселены пока только обитатели трех пострадавших квартир.

По предварительной версии экспертов, взрыв произошел самопроизвольно из-за перепада температур в баллонах. Точную причину установит экспертиза.